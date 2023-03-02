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Мишустин предложил направить делегацию Таджикистана на KazanForum
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил руководству Таджикистана направить делегацию в Татарстан на форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Об этом Председатель российского Правительства заявил на заседании IX конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» в Душанбе.
Напомним, что в состав российской делегации вошли представители Татарстана, в том числе Раис республики Рустам Минниханов. О его прибытии в Таджикистан ранее сообщал «Татар-информ».
17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Ближайшее событие намечено на 18–19 мая.
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