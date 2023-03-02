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Рустам Минниханов прибыл с визитом в Таджикистан
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. В составе российской делегации он примет здесь участие в пленарном заседании IX конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В аэропорту Душанбе Минниханова встретили вице-премьер Таджикистана Сулаймон Зиезода, глава Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир и посол России в республике Семен Григорьев.
Помимо участия в конференции, Рустам Минниханов проведет ряд встреч, посвященных сотрудничеству в промышленной кооперации, энергетике, транспорте и логистике, добавили в его пресс-службе.
Российскую делегацию возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Татарстан в ней представляют руководители министерств и ведомств, ведущих предприятий республики.
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