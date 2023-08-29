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Мишустин предложил изучить возможность производства в РФ аттракционов и канатных дорог
Необходимо рассмотреть вопрос производства внутри России аттракционов, подъемников и канатных дорог. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию туризма, сообщает пресс-служба Правительства.
«Определить потребность в устройствах, машинах, оборудовании для деятельности организаций туристического комплекса. Всего того, что раньше закупали за рубежом», — подчеркнул Премьер.
При этом, по словам Мишустина, возможности промышленности по выпуску соответствующего инвентаря следует оценить, чтобы понять, что и в каком количестве требуется производить. Напомнил он и о том, что Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить решения для помощи предпринимателям при возведении парков развлечений и аквапарков, развитии инфраструктуры горнолыжных курортов.
В целом Премьер-министр призвал «комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли, чтобы качество сервиса в этой сфере вывести на более высокий уровень».
В частности, по оценке Мишустина, должна быть обновлена гостиничная база, расширена подготовка кадров, увеличена транспортная доступность. В частности, уточнил он, сославшись на опыт Башкортостана, надо расширять сеть придорожных сервисных комплексов для автомобильных путешествий.
«<…> мультипликатор развития туризма — самый высокий, всем это известно. И это значит, что появится больше новых рабочих мест, станут привлекаться дополнительные инвестиции, а главное — будет укрепляться экономика российских регионов», — резюмировал Михаил Мишустин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане хотят ужесточить контроль за состоянием аттракционов.
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