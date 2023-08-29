Мишустин предложил изучить возможность производства в РФ аттракционов и канатных дорог

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Необходимо рассмотреть вопрос производства внутри России аттракционов, подъемников и канатных дорог. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию туризма, сообщает пресс-служба Правительства.

«Определить потребность в устройствах, машинах, оборудовании для деятельности организаций туристического комплекса. Всего того, что раньше закупали за рубежом», — подчеркнул Премьер.

При этом, по словам Мишустина, возможности промышленности по выпуску соответствующего инвентаря следует оценить, чтобы понять, что и в каком количестве требуется производить. Напомнил он и о том, что Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить решения для помощи предпринимателям при возведении парков развлечений и аквапарков, развитии инфраструктуры горнолыжных курортов.

В целом Премьер-министр призвал «комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли, чтобы качество сервиса в этой сфере вывести на более высокий уровень».

В частности, по оценке Мишустина, должна быть обновлена гостиничная база, расширена подготовка кадров, увеличена транспортная доступность. В частности, уточнил он, сославшись на опыт Башкортостана, надо расширять сеть придорожных сервисных комплексов для автомобильных путешествий.

«<…> мультипликатор развития туризма — самый высокий, всем это известно. И это значит, что появится больше новых рабочих мест, станут привлекаться дополнительные инвестиции, а главное — будет укрепляться экономика российских регионов», — резюмировал Михаил Мишустин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане хотят ужесточить контроль за состоянием аттракционов.