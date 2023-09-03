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Мишустин поздравил с Днем работников нефтяной и газовой промышленности
Нефтяная и газовая промышленность занимает особое место в экономике России и во многом определяет развитие страны и решение важнейших социальных задач. Об этом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал в телеграмме по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
«Благодаря вашему нелегкому труду, профессионализму, ответственности, преданности своему призванию обеспечивается бесперебойная работа предприятий и заводов, транспорта, сельского хозяйства», — сказал Премьер.
Мишустин подчеркнул, что несмотря на санкции, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, воплощаются масштабные проекты, которые повышают благосостояние россиян.
Компании продолжают осваивать перспективные месторождения, в том числе в Арктике и на континентальном шельфе, образуются новые логистические цепочки, модернизируются нефтеперерабатывающие заводы. По поручению Президента Владимира Путина реализуется программа социальной газификации, напомнил Мишустин.
«Многое делается для рациональной добычи и переработки сырья, повышения экологической безопасности», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кабмина.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое воскресенье сентября, в этом году это 3 сентября. Ранее с профессиональным праздником поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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