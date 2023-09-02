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Рустам Минниханов: Татарстан стал одним из основных нефтегазовых центров страны
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.
«Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
В этом году Татарстан отмечает 80-летие нефтедобычи и 75-летие открытия Ромашкинского месторождения. Огромный труд, мужество и верность делу позволили первопроходцам обеспечить добычу татарстанской нефти в годы Великой Отечественной войны. За это время из недр нашей республики было добыто 3,5 млрд тонн «черного золота».
Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений геологов, геофизиков, буровиков, проходчиков шахт, инженеров, техников и ученых, Татарстан стал одним из основных нефтегазовых центров страны.
Мы отдаем дань памяти и уважения ветеранам, которые заложили фундамент социально-экономического развития республики.
Сегодня трудовые коллективы предприятий нефтегазовой промышленности продолжают вносить весомый вклад в развитие нашей экономики: добиваются высоких достижений в добыче, эффективности производства, развитии ресурсной базы.
Выражаю работникам, ветеранам труда нефтяной и газовой промышленности слова благодарности за вклад в процветание Республики Татарстан и Российской Федерации.
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям», – говорится в тексте поздравления.
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