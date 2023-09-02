Рустам Минниханов: Татарстан стал одним из основных нефтегазовых центров страны

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

В этом году Татарстан отмечает 80-летие нефтедобычи и 75-летие открытия Ромашкинского месторождения. Огромный труд, мужество и верность делу позволили первопроходцам обеспечить добычу татарстанской нефти в годы Великой Отечественной войны. За это время из недр нашей республики было добыто 3,5 млрд тонн «черного золота».

Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений геологов, геофизиков, буровиков, проходчиков шахт, инженеров, техников и ученых, Татарстан стал одним из основных нефтегазовых центров страны.

Мы отдаем дань памяти и уважения ветеранам, которые заложили фундамент социально-экономического развития республики.

Сегодня трудовые коллективы предприятий нефтегазовой промышленности продолжают вносить весомый вклад в развитие нашей экономики: добиваются высоких достижений в добыче, эффективности производства, развитии ресурсной базы.

Выражаю работникам, ветеранам труда нефтяной и газовой промышленности слова благодарности за вклад в процветание Республики Татарстан и Российской Федерации.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям», – говорится в тексте поздравления.