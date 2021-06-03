Мишустин поучаствовал в сборке двигателя при посещении КАМАЗа

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил новое оборудование по сборке двигателей для грузовиков «КАМАЗ». При посещении цехов автогиганта он лично поучаствовал в сборке, закрепив головку блока цилиндров.

Премьер-министру РФ рассказали, что оборудование автоматически контролирует точность и последовательность всех действий оператора, что повышает качество сборки грузовиков.

Кроме завода двигателей Мишустин также посетил Завод каркасов кабин и автомобильный завод «КАМАЗа», где происходит финальная сборка грузовиков. Премьер-министра РФ сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор автогиганта Сергей Когогин.

Ожидается, что позже глава Правительства РФ проведет совещание по развитию ПАО «КАМАЗ».

Видео: пресс-служба Президента РТ.