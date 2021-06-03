Мишустин в Набережных Челнах оценил работу Завода каркасов кабин КАМАЗа

Председатель Правительства России Михаил Мишустин сегодня в Набережных Челнах посетил производственные предприятия ПАО «КАМАЗ». В частности, он ознакомился с работой Завода каркасов кабин. Премьер-министра сопровождал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На этом предприятии глава российского Правительства побывал в зоне логистики, цехе сварки, цехе окраски и в измерительной лаборатории.

«На сегодня мы разработали шесть вариантов каркасов кабин, все они отличаются моторным туннелем. Чем больше моторный туннель, тем больше спального места, размер крыши увеличен и ширина. Уровень локализации в среднем составляет 72%. У нас есть особая экономическая зона "Алабуга", практически две трети локализовано там», — рассказал гостям во время экскурсии директор Завода каркасов кабин Евгений Кашин.

Гендиректор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин добавил, что цель предприятия — довести локализацию, то есть количество деталей, произведенных в России, до 100%. «В следующем году будем стремиться выполнить», — заверил он.

Завод общей площадью более 68 тыс. кв. метров состоит из трех корпусов: логистика, сварка, окраска. Его мощность составляет 55 тыс. каркасов в год. Более 100 роботов и роботизированных станций выполняют задачи по производству каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и «КАМАЗ».

При этом предприятие занимается не только внедрением новых вариантов каркасов кабин и освоением новых цветов, а также реализует проект, связанный с экспортом сваренных готовых узлов из локализованных деталей.