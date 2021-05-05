Мишустин поручил до 17 августа выплатить семьям со школьниками по 10 тыс. рублей

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет должны быть перечислены получателям до 17 августа. Это следует из перечня поручений по реализации прозвучавших в послании Президента России Федеральному Собранию мер, который утвердил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства <…> должны направить в Кабмин до 17 августа», — сообщает пресс-служба Правительства страны.

Ранее глава государства в послании парламенту объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. В частности, было сказано о введении с июля ежемесячной выплаты в размере 5 650 рублей детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.

Кроме того, Владимир Путин поручил оплачивать больничные по уходу за детьми младше семи лет в полном объеме. Помимо этого, беременные женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации, будут получать 6 350 рублей в месяц.

Позднее Президент РФ распорядился обеспечить единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет в августе 2021 года, о чем сообщало ИА «Татар-информ».