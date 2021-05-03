news_header_top_970_100
В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
3 мая 2021  15:17

Путин поручил в августе произвести выплаты семьям с детьми от шести до 18 лет

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин распорядился в августе 2021 года обеспечить единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет <...>», — сказано в одном из пунктов опубликованного пресс-службой Кремля списка поручений по итогам послания главы государства парламенту.

Для школьников-инвалидов предполагается особый порядок осуществления соответствующей выплаты. Доложить об выплате средств семьям с детьми кабинет должен до 1 сентября 2021 года.

путин владимир соцвыплаты семьи с детьми
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное