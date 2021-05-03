Путин поручил в августе произвести выплаты семьям с детьми от шести до 18 лет

Президент России Владимир Путин распорядился в августе 2021 года обеспечить единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет <...>», — сказано в одном из пунктов опубликованного пресс-службой Кремля списка поручений по итогам послания главы государства парламенту.

Для школьников-инвалидов предполагается особый порядок осуществления соответствующей выплаты. Доложить об выплате средств семьям с детьми кабинет должен до 1 сентября 2021 года.