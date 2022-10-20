Мишустин поручил выделить на покрытие дефицита бюджета триллион рублей

Для обеспечения сбалансированности федерального бюджета из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в текущем 2022 году Министерству финансов РФ будет выделен 1 трлн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Поступившие из ФНБ средства будут направлены в том числе на исполнение социальных обязательств и замещение государственных заимствований, погашение госдолга и предоставление бюджетных кредитов регионам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Объем Фонда национального благосостояния на сентябрь равнялся 11,8 трлн рублей, а в августе — 12,1 трлн рублей.

Еще в начале сентября Мишустин назвал очень непростой разработку бюджета на ближайшие три года, упомянув «масштаб санкций и попыток недружественных стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности».

Сложной счел ситуацию с бюджетом и министр финансов РФ Антон Силуанов. По его оценке, на поддержку экономики необходимы «огромные средства» — 8 трлн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бюджет Татарстана на 2023 год принят в первом чтении с дефицитом 27,1 млрд рублей.