Мишустин поручил выделить дополнительные субсидии на развитие КАМАЗа

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить КАМАЗу дополнительные средства на развитие модельного ряда. Субсидии будут предоставлены Минпромторгом и Минфином России, сообщает пресс-служба Кабмина.

Поручение стало итогом поездки председателя Правительства в Набережные Челны.

«Отмечается, что на реализацию планов по развитию КАМАЗа следует предусмотреть дополнительное финансирование, — отмечается в тексте. — Для этого Минпромторгу и Минфину поручено до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета».

На совещании с Мишустиным руководитель КАМАЗа Сергей Когогин рассказал, что на выделенные средства КАМАЗ планирует увеличить выпуск моторов, мостов и колесных редукторов, повысить уровень локализации кабин для грузовиков.

Подробнее о поездке Михаила Мишустина в Набережные Челны — в материале ИА «Татар-информ».