Мишустин: КАМАЗ — это образец профессионализма, старой школы и последних технологий

«Уровень „зеленой экономики“ позволяет через 50 метров строить дома»

Председатель Правительства России прибыл в Набережные Челны, чтобы провести освещение о развитии производств на КАМАЗе. В аэропорту «Бегишево» его встретили Президент Татарстана Рустам Минниханов, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Первым пунктом в программе визита гостей стало посещение завода двигателей. В настоящее время мощности завода позволяют ежегодно выпускать 60 тыс. двигателей V8 и 12 тыс. двигателей Р6.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, на заводе Михаил Мишустин осмотрел технологическую линию, ознакомился с образцами выпускаемых двигателей и новейшими разработками конструкторов, а также собственноручно поучаствовал в сборке одного из агрегатов.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В ходе осмотра Премьер-министру РФ показали двигатель Р6, разработанный конструкторскими службами КАМАЗа. Сегодня это самый современный дизельный двигатель в России, готовый конкурировать с зарубежными аналогами. Данным мотором оснащаются тяжелые автомобили семейства К5.

Рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 12 литров выдает от 350 до 700 лошадиных сил экологического класса Евро-5 с потенциалом до Евро-6. Процесс сбора контролируется системой, которая в случае неправильных действий сотрудника не дает ленте переместить двигатель для дальнейшей сборки, таким образом исключая вероятность брака продукции на выходе.

Во время посещения завода Михаил Мишустин сам поучаствовал в сборке двигателя: при помощи современного оборудования он закрепил головку блока цилиндров на картере двигателя.

Премьер-министр высоко оценил уровень автоматизации производства, профессионализм молодого коллектива завода и экспортный потенциал КАМАЗа.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Хочу в первую очередь сказать, что современное автоматизированное производство, которое вы нам сегодня показали, это образец профессионализма, старой школы – многие годы центр компетенций здесь, на КАМАЗе, формировался – и в то же время самых последних технологий. Автоматизация, которая сегодня на предприятии есть, и, что не менее важно, люди, ребята молодые, которые работают, дают возможность поднять на совершенно другой уровень эффективность в производстве», – сказал в своем выступлении Мишустин.

Также глава Правительства особо отметил экологичность предприятия. «Уровень „зеленой экономики“, которую вы демонстрируете, позволяет через 50 метров строить дома. Здесь очень выдержаны все необходимые нормативы. Здорово, что это всё соответствующим образом сертифицировано. Это позволяет нам расширять и увеличивать экспорт. Все стандарты взаимозаменяемости соответствующих технологических партнеров выдержаны, поэтому КАМАЗ в этом смысле мощный мировой гигант и флагман отечественного грузового автомобильного транспорта», - подчеркнул он.

Локализацию производства кабин для Mercedes на КАМАЗе доведут до 100%

Затем Председатель Правительства РФ осмотрел новую модель инновационного пассажирского электротранспорта – сочленённый низкопольный электробус особо большого класса. Электробус-гармошка КАМАЗ-6292 спроектирован с учётом опыта эксплуатации электробуса КАМАЗ-6282, который поставляется в Москву с 2018 года и отвечает всем современным требованиям к безопасности и комфорту пассажиров. Серийное производство сочленённых электробусов «КАМАЗ» стартует с 2022 года.

Михаил Мишустин и Рустам Минниханов лично оценили удобство нового электробуса, доехав на нём до следующего объекта - нового завода каркасов кабин. Запуск данного производства состоялся в 2019 году. Мощность предприятия составляет 55 тыс. каркасов в год.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Глава Правительства РФ вместе с Президентом Татарстана осмотрели производственную площадку, состоящую из трёх цехов: окраски, сварки и логистики. Гостям сообщили, что все процессы на предприятии автоматизированы. Более 100 роботов и роботизированных станций выполняют задачи по производству каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и «КАМАЗ». Уровень локализации в среднем составляет 72%. Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что в следующем году локализацию планируется довести до 100%. Также на заводе реализуется проект, связанный с экспортом сваренных готовых узлов из локализованных деталей.

Затем Михаил Мишустин направился на автомобильный завод, где ознакомился с работой главных сборочных конвейеров. Длина конвейеров достигает 700 метров, одновременно на сборке находится 54 автомобиля. На сборку одной машины уходит 3,5 часа. Новый грузовик сходит со сборочных конвейеров каждые 5-6 минут. На заводе работает 5,5 тыс. человек. Также на производстве активно внедряются цифровые технологии управления процессами.

Фото: пресс-служба Президента РТ

После этого глава Правительства РФ посетил Научно-технический центр (НТЦ) «КАМАЗ». На базе центра производится разработка новых моделей автомобилей, двигателей, спецтехники и их узлов. На рабочих стендах и в лабораториях НТЦ производятся различные испытания опытных образцов техники. На специализированных полигонах ведутся предварительные испытания опытных образцов семейств тяжелых автомобилей, эксплуатационные испытания опытно-промышленных партий.

На площадке опытно-промышленного производства НТЦ Михаил Мишустин осмотрел образцы новейшей техники «КАМАЗ», в частности, карьерный самосвал, автомобиль с метановым двигателем, тягачи и машины с электродвигателями. Затем Премьер-министр оценил возможности представителей тяжёлого ряда грузовиков на полосе препятствий испытательного полигона.

КАМАЗ будет выпускать грузовики с низким углеродным следом

Затем глава Правительства РФ провел совещание, посвящённое развитию производств автогиганта. Во вступительном слове он отметил, что производство грузовиков на КАМАЗе в январе – апреле 2021 года выросло на 40% благодаря мерам государственной поддержки.

«Результаты такой помощи хорошо видны по работе предприятий. За первые четыре месяца 2021 года производство грузовиков здесь выросло почти на 40%», - сказал Мишустин.

Фото: пресс-служба Президента РТ

По словам Премьер-министра РФ, в стране реализуются три специальные программы для поддержки предприятий автопрома. Одна из них - это льготное кредитование и программа субсидирования газомоторной техники.

«Примерно каждая 11-я новая машина в России продается благодаря этим мерам. Из 581 тысячи по трем программам было продано 54 тысячи за январь — апрель текущего года», - подчеркнул глава Правительства РФ.

По словам Мишустина, камский автогигант также получает существенную поддержку от государства: только на имущественный взнос через «Ростех» было выделено 4 млрд рублей. Кроме этого средства выделялись на поддержку лизинга, уплату процентов по кредитам, купонного дохода и транспортировку производственных машин, работающих на газе.

«Кредитные ресурсы очень важны для компании КАМАЗ, потому что большое количество зарубежных партнеров собираются приобретать новую технику и кредитные ресурсы очень необходимы. Мы также помогли со снижением затрат на транспортировку в производстве машин, работающих на газе», — заключил глава Правительства РФ.

Во время совещания Премьер-министр РФ рассказал, что в стране готовят концепцию развития экологичного автотранспорта со сниженным углеродным следом.

Михаил Мишустин пояснил, что в этой части прорабатывается возможность развития электрических транспортных средств и автомашин на водородных топливных элементах.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Глава Правительства РФ подчеркнул, что при развитии экологичных видов транспорта необходимо учитывать особенности России, - большие расстояния, сложные климатические условия и высокую доступность получаемых из нефти моторных топлив.

«В таких условиях понадобятся дополнительные усилия по формированию рынка и инфраструктуры и среди них - создание собственного производства силовой электроники для автомобилей и компонентов зарядных станций», - уверен Премьер-министр России.

Мишустин сообщил, что как раз сегодня обсуждались технологические процессы, в которых необходимо интенсивно развивать использование собственной электроники и наращивать систему управления. Речь идет о системе управления производством, проектировании и создании таких технологических процессов, которые от «базовых микрокомпонентов до программного обеспечения будут сделаны в России».

«И мы говорили о том, какую роль должны играть центры компетенций, включая такие мощные инженерные центры, как центр КАМАЗа. Все это должно помочь запуску высокотехнологичных производств в целом ряде отраслей и обеспечить быструю проработку идей, реализацию решений в сфере электротранспорта и в целом в сфере разработки новых технологических машин и оборудования. КАМАЗ является лидером в этой сфере», — заключил Премьер-министр России.