Правительство запретило вывоз из России более 200 наименований товаров

В России определен перечень ранее ввезенных товаров и оборудования, которые до конца 2022 года запрещено вывозить из страны. Соответствующее решение было принято Правительством РФ.

«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — отметили в пресс-службе Кабмина, объяснив, что данная мера поможет поддержать стабильность на российском рынке.

Запрет распространяется на все зарубежные государства, кроме стан – членов ЕАЭС, а также Абхазии и Южной Осетии. Порядок вывоза для них будет определен в отдельном документе.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничениях на ввоз и вывоз продукции и сырья. Принятые меры должны обеспечить экономическую безопасность нашей страны, гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства, подчеркнул Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя принятое решение.