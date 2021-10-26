Мишустин поручил оказывать помощь регионам с высокой заболеваемостью Covid-19

Минздрав должен оказывать максимальную помощь регионам с наиболее тяжелой обстановкой по коронавирусной инфекции. С таким поручением к ведомству обратился на заседании координационного совета при Кабмине РФ по борьбе с Covid-19 Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Продолжайте взаимодействовать с региональными властями, и коллегам, где самый высокий уровень заболеваемости, надо оказывать максимальную помощь... Здесь, я уверен, что регионы, где уже научились с этим работать, могут помочь соседям, где непростая обстановка», — подчеркнул он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти треть выявляемых в России случаев коронавируса приходятся на три региона — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.