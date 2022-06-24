Мишустин поручил Кабмину поддержать народные промыслы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с руководителями предприятий народных художественных промыслов в Жостово дал ряд поручений для поддержки народного искусства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что Минфин направит на поддержку отрасли 500 млн рублей.

Кроме того, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать механизмы и направления расходования средств до 15 июля.

Минпромторг также рассмотрит вопросы о создании необходимой законодательной базы для сохранения народных промыслов и поддержке российских мастеров и творческих коллективов.

Помимо этого, ведомство совместно с Ростуризмом до 15 августа должно проработать вопрос о привлечении туристов в «места традиционного бытования народных промыслов».

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника – Дня народных художественных промыслов.