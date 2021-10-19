Мишустин поручил Голиковой обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом и доложить на предстоящем совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным, которое состоится 20 октября, передает РИА Новости.

19 октября на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к главе государства с инициативой объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом.

Она также отметила, что для регионов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией нужно предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября.

Кроме того, вице-премьер предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения, выделив на эти цели 56 млрд рублей.

Мишустин поручил Голиковой отразить все предложения в докладе.

«С учетом сегодняшнего обсуждения, прошу вас, Татьяна Алексеевна, обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить завтра на совещании президента с правительством», — сказал он.