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Ру Тат
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26 октября 2021  15:31

Мишустин поручил главам регионов РФ контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни

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Главы российских регионов должны контролировать ситуацию с вакцинацией от Covid-19 и тестированием на коронавирус. Об этом Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании координационного совета Кабмина по борьбе с инфекцией. 

«Прошу глав субъектов РФ внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни», — подчеркнул председатель Правительства РФ. 

Он также напомнил, что регионы могут самостоятельно вводить дополнительные антиковидные меры на своей территории, а также увеличивать количество нерабочих дней, сообщает РИА Новости. 

Напомним, 20 октября из-за ухудшения эпидситуации в стране Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. 

#Коронавирус #михаил мишустин
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