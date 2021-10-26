Мишустин поручил главам регионов РФ контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни

Главы российских регионов должны контролировать ситуацию с вакцинацией от Covid-19 и тестированием на коронавирус. Об этом Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании координационного совета Кабмина по борьбе с инфекцией.

«Прошу глав субъектов РФ внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни», — подчеркнул председатель Правительства РФ.

Он также напомнил, что регионы могут самостоятельно вводить дополнительные антиковидные меры на своей территории, а также увеличивать количество нерабочих дней, сообщает РИА Новости.

Напомним, 20 октября из-за ухудшения эпидситуации в стране Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.