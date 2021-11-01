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Ру Тат
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Общество
1 ноября 2021  17:50

Мишустин попросил россиян минимизировать контакты в нерабочую неделю

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Во время нерабочих дней россиянам нужно минимизировать контакты, чтобы введенный режим дал нужный эффект. Об этом на заседании координационного совета Кабмина РФ по борьбе с коронавирусом сказал Премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в телеграм-канале Правительства. 

«Если мы вместе будем соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться, то сможем остановить рост числа заболевших», — подчеркнул Премьер.

Он попросил граждан страны с пониманием отнестись к введению нерабочей недели. Также глава Кабмина поручил главам регионов лично следить за ситуацией с коронавирусом и оперативно решать все вопросы.

Напомним, в Татарстане, как и по всей стране, с 30 октября (в некоторых субъектах РФ раньше) введен режим нерабочих дней. Соответствующий указ 20 октября подписал Президент России Владимир Путин. 

#Коронавирус #михаил мишустин #нерабочие дни
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