Мишустин попросил россиян минимизировать контакты в нерабочую неделю

Во время нерабочих дней россиянам нужно минимизировать контакты, чтобы введенный режим дал нужный эффект. Об этом на заседании координационного совета Кабмина РФ по борьбе с коронавирусом сказал Премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в телеграм-канале Правительства.

«Если мы вместе будем соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться, то сможем остановить рост числа заболевших», — подчеркнул Премьер.

Он попросил граждан страны с пониманием отнестись к введению нерабочей недели. Также глава Кабмина поручил главам регионов лично следить за ситуацией с коронавирусом и оперативно решать все вопросы.

Напомним, в Татарстане, как и по всей стране, с 30 октября (в некоторых субъектах РФ раньше) введен режим нерабочих дней. Соответствующий указ 20 октября подписал Президент России Владимир Путин.