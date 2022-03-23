Мишустин пообещал помощь россиянам, которые ищут работу

Власти России помогут тем, кто находится в поиске работы. Об этом на совещании у Президента РФ Владимира Путина заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Глава Правительства напомнил, что в России были расширены услуги центров занятости. Теперь к специалистам могут обратиться не только безработные, но и находящиеся под риском увольнения.