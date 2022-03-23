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Общество
23 марта 2022  16:06

Мишустин пообещал помощь россиянам, которые ищут работу

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Власти России помогут тем, кто находится в поиске работы. Об этом на совещании у Президента РФ Владимира Путина заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Глава Правительства напомнил, что в России были расширены услуги центров занятости. Теперь к специалистам могут обратиться не только безработные, но и находящиеся под риском увольнения.

#трудоустройство #Правительство РФ #Михаил Мишустин
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