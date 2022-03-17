В службы занятости смогут обратиться россияне под риском увольнения

Правительство расширит полномочия службы занятости. Если раньше туда могли обратиться лишь безработные, то теперь возможность появится и у тех, кому грозит увольнение. Об этом за заседании Кабмина рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Расширим возможности службы занятости. Соответствующее постановление Правительства подписано. Если раньше за государственными услугами туда могли обратиться только безработные, то в течение текущего года это смогут делать и граждане, находящиеся под риском увольнения. Например, если компания уже объявила, что планирует сокращение или закрытие», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Мишустин уточнил, что это также затронет сотрудников иностранных компаний, которые объявили об уходе с рынка либо приостановке деятельности.

«Относится это и к сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день либо отправили в неоплачиваемый отпуск, — добавил Премьер. — В центрах занятости они получат необходимую помощь, в том числе содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причем все это — до официального увольнения».

Многие страны ужесточили санкции против России после признания ею независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной операции на Украине. Обращаясь к жителям страны, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главная цель спецоперации — защита мирного населения, на протяжении многих лет подвергающегося геноциду со стороны киевского режима.