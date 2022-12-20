Мишустин пообещал направить почти 4 млрд рублей на повышение зарплат российским ученым

На повышение зарплат научных сотрудников Правительство России выделит дополнительно порядка 3,8 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что меры направлены на достойное вознаграждение труда людей, которые занимаются наукой.

«На недавнем совещании глава государства обратил внимание, что сейчас зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, соответственно, и в бюджетном секторе должна быть сопоставимая динамика… Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат… еще около 3 миллиардов 800 миллионов рублей почти к 5 миллиардам, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете», – сказал премьер на церемонии вручения правительственных премий.

В ближайшие три года на научные исследования в России предусмотрено более 1,5 трлн рублей. Эти средства распределены по приоритетным направлениям.

В будущем году повышению зарплат специалистам-бюджетникам также продолжат уделять внимание, заверил Мишустин.

Напомним, в Татарстане зарплаты работников бюджетной сферы с 1 января 2023 года пообещали повысить на 10%.