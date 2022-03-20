Мишустин подписал постановление о субсидиях компаниям, которые берут на работу молодежь

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился предоставить государственную поддержку компаниям, которые берут на работу молодежь до 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма», — говорится в постановлении, которое подписал Премьер-министр.

Уточняется, что речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет, в том числе выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей.

По словам Мишустина, субсидия состоит из трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. «Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — поясняется в сообщении.

Согласно постановлению, для получения субсидии работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Это можно сделать в личном кабинете на портале «Работа России», а затем направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Также это можно сделать в системе «Соцстрах».

Программу субсидирования найма запустили в марте 2021 года, в рамках которой работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Сейчас это решение поддержит работодателей и поможет молодым специалистам найти работу быстрее.