Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% и продлении этой программы до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Эта инициатива призвана «повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль». Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома либо приобретение земли для его возведения.

Максимальный размер кредита равняется 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Правительство России увеличило ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% после увеличения ключевой ставки Центрального банка. Позднее, в конце апреля, Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%, о чем сообщал «Татар-информ».

Российский лидер 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ, что и привело к повышению ключевой ставки ЦБ.