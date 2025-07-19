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Общество 19 июля 2025 07:24

Мишустин подписал постановление, которое ужесточает правила перевозки детей в автомобиле

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В России ужесточили правила перевозки детей в машине. Согласно постановлению, которое подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности больше не являются «детской удерживающей системой».

«Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», - написано в постановлении.

В документе отмечается, что детской удерживающей системой признается конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью.

Соответствующие определения закрепят в ПДД.

Уточняется, что требования к детским удерживающим системам установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

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#автомобили #дети #перевозки #детские автокресла #Правительство РФ #Михаил Мишустин #ПДД
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