Автоэксперт Шкуматов назвал штраф, размер которого увеличили в 20 раз с 18 июля

С 18 июля 2025 года штраф за невыполнение требования остановить транспортное средство увеличится до 10 тыс. рублей. Об этом сообщил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Ранее штраф за такое нарушение составлял 500-800 рублей. По словам эксперта, повышение произвели не просто так.

«Отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации – когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Либо пьяный, либо под наркотиками. И такие водители отлично понимали: если они остановятся – их ждет не просто разговор с инспектором, а реальный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. А если не остановятся – всего лишь 500 рублей. Поэтому они выбирали не останавливаться», – объяснил Шкуматов.

Однако он отметил, что подобные игнорирования требований об остановке приводят к реальной угрозе безопасности на дороге: авариям или причинению вреда другим участникам движения.

Шкуматов добавил, что повышение штрафов произошло из-за того, что прошлые санкции уже устарели.

«500 рублей за фактически опасное и противоправное поведение – это уже неадекватно мало», – подчеркнул автоэксперт.