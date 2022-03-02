Мишустин поддержал идею сделать золото средством накопления вместо валюты

Правительство России поддержало решение об отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект Государственная Дума должна рассмотреть уже 4 марта. Об этом на заседании кабинета заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», — поделился своим видением ситуации Мишустин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр РФ рассказал о мерах поддержки российского бизнеса.