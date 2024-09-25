Мишустин отметил вклад Шаймиева и Минниханова в развитие «КАМАЗа»

Вклад в развитие татарстанской компании «КАМАЗ» первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева и Раиса РТ Рустама Минниханова отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

«Без сомнения, свой весомейший вклад в то, что сегодня КамАЗ ритмично работает, внесли и руководители Татарстана. Рустам Нургалиевич Минниханов очень внимательно к этому относится. И конечно, необходимо сказать о той роли, которую сыграл Минтимер Шарипович Шаймиев. Руководители Татарстана, наши коллеги в республике занимались профессионально вопросами, связанными с развитием КАМАЗа», – цитируют Мишустина пресс-служба Правительства РФ.