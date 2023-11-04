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Мишустин: От взаимопонимания и согласия в обществе зависит настоящее и будущее страны
Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительный адрес Раису Татарстана Рустаму Минниханову по случаю Дня народного единства.
«Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Поздравляю Вас с Днем народного единства.
Любовь к Родине, гордость за нашу великую страну и уважение к ее многовековой истории – главные ценности этого праздника.
Подвиг народных героев, защитивших Отчизну, является ярким примером сплоченности, гражданской солидарности, образцом подлинного патриотизма.
И сегодня особенно важно сберечь и приумножить бесценное наследие, сохранить верность традициям и нравственным основам. От взаимопонимания и согласия в обществе зависит настоящее и будущее страны. Вместе мы можем справиться с любыми вызовами, сделать все, чтобы Россия оставалась сильной, свободной и независимой державой.
Желаю дальнейших успехов, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким», – говорится в поздравлении.
Ранее Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем народного единства поздравил Президент РФ Владимир Путин.
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