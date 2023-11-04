Мишустин: От взаимопонимания и согласия в обществе зависит настоящее и будущее страны

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Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительный адрес Раису Татарстана Рустаму Минниханову по случаю Дня народного единства.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Поздравляю Вас с Днем народного единства.

Любовь к Родине, гордость за нашу великую страну и уважение к ее многовековой истории – главные ценности этого праздника.

Подвиг народных героев, защитивших Отчизну, является ярким примером сплоченности, гражданской солидарности, образцом подлинного патриотизма.

И сегодня особенно важно сберечь и приумножить бесценное наследие, сохранить верность традициям и нравственным основам. От взаимопонимания и согласия в обществе зависит настоящее и будущее страны. Вместе мы можем справиться с любыми вызовами, сделать все, чтобы Россия оставалась сильной, свободной и независимой державой.

Желаю дальнейших успехов, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким», – говорится в поздравлении.

Ранее Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем народного единства поздравил Президент РФ Владимир Путин.