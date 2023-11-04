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Путин поздравил Минниханова с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем народного единства.
«Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Поздравляю Вас с Днем народного единства.
Великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом.
Искренняя любовь к Родине, личная сопричастность ее судьбе и сегодня служат для нас надёжной нравственной основой, помогают добиваться поставленных целей – на благо Отечества.
Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении.
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