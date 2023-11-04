Путин поздравил Минниханова с Днем народного единства

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Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем народного единства.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Поздравляю Вас с Днем народного единства.

Великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом.

Искренняя любовь к Родине, личная сопричастность ее судьбе и сегодня служат для нас надёжной нравственной основой, помогают добиваться поставленных целей – на благо Отечества.

Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении.