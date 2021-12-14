Мишустин освободил от должности куратора переписи населения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил курировавшего Всероссийскую перепись населения заместителя главы Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павла Смелова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Чиновник освобожден от должности по собственной просьбе, отмечается в документе.

Смелов начал трудиться в Росстате в 2019 году. Сначала он работал советником руководителя ведомства, а затем — заместителем главы. На последнем посту он и курировал проведение переписи населения.

Всероссийская перепись населения 2020 года проходила с 15 октября по 14 ноября 2021-го. Сроки проведения мероприятия сдвигались трижды: два раза из-за пандемии коронавируса и один раз — из-за выборов в Государственную Думу. Принять участие в переписи можно было не только очно, но и онлайн — через портал госуслуг.

В середине ноября Павел Смелов заявил газете «Коммерсантъ», что число переписавшихся «составило больше 100%». Однако позднее руководитель Росстата Павел Малков уточнил, что столь высоким показатель получился из-за объединения информации из четырех источников, отмечает РБК.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 17% жителей прошли перепись на «Госуслугах», но Татарстанстат ожидал большего.