Татарстанстат: 17% татарстанцев прошли перепись на «Госуслугах», но мы ожидали большего

Хотя Татарстан вошел в число регионов — лидеров по числу жителей, прошедших Всероссийскую перепись населения на портале госуслуг, Татарстанстат ожидал, что этот показатель будет выше. Об этом сообщила сегодня руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстата) Наталья Гатауллина на брифинге в Кабмине РТ.

«Перепись завершилась, мы перешли ко второму этапу — обработке данных. Об итогах переписи станет известно в конце января 2022 года. Итоги в расширенном формате будут представлены в декабре 2022 года. Мы завершаем обработку данных, в конце которых будут точно известны цифры», — сказала она.

Представитель статистического ведомства отметила, что перепись — сложное мероприятие в организационном плане. Были люди, которых переписчики не застали дома. На «Госуслугах» прошли перепись около 17% участников переписи из региона.

«Мы рассчитывали, что перепись на „Госуслугах“ пройдет большее количество жителей», — добавила Гатауллина.

Причинам того, почему люди во время пандемии коронавируса выбрали другие способы прохождения переписи, наверное, будет посвящено отдельное исследование Росстата, заметила в связи с этим руководитель Татарстанстата.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по числу жителей республики, переписавшихся самостоятельно на портале госуслуг, Татарстан находится в топе-7 среди регионов страны и является лидером в ПФО.