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Политика
15 июля 2022  14:38

Денис Мантуров утвержден на пост вице-премьера России

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Госдума утвердила главу Минпромторга России Дениса Мантурова на пост заместителя Председателя Правительства РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина число заместителей Премьер-министра увеличилось до 11. Новым вице-премьером решено было назначить министра промышленности и торговли.

Помимо Мантурова заместителями Премьера остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

#Денис Мантуров #госдума рф #новое назначение
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