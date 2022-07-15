Денис Мантуров утвержден на пост вице-премьера России

Госдума утвердила главу Минпромторга России Дениса Мантурова на пост заместителя Председателя Правительства РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина число заместителей Премьер-министра увеличилось до 11. Новым вице-премьером решено было назначить министра промышленности и торговли.

Помимо Мантурова заместителями Премьера остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.