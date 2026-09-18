Путин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную Думу в онлайн-формате. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле.

Путин в шестой раз выбрал электронную форму голосования. Впервые онлайн он проголосовал на прошлых выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Через год глава государства дистанционно отдал голос на выборах муниципальных депутатов, в 2023-м – на выборах мэра Москвы.

В марте 2024 года Путин выбрал онлайн-формат для голосования на выборах президента, а в сентябре того же года из резиденции в Ново-Огарево проголосовал на выборах в Мосгордуму.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.