Мишустин: Нужно обеспечить доступность товаров на внутрироссийском рынке

Пока страна адаптируется к новым экономическим условиям и решает логистические проблемы, приведшие к росту цен, необходимо обеспечить доступность товаров на внутрироссийском рынке. С таким заявлением на встрече с представителями фракции КПРФ выступил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В первую очередь надо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Мы здесь решаем логистические проблемы, которые привели к всплескам цен. Конечно, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться», — подчеркнул он.

Также на встрече он заявил, что в России ведется подготовка нового пакета мер для противодействия санкциям Запада. В этой работе Правительству необходима поддержка депутатского корпуса, отметил Премьер.

Многие страны начали ужесточать санкции после начала специальной военной операции на Украине. 24 февраля о ней объявил Президент РФ Владимир Путин.