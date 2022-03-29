Мишустин рассказал о подготовке нового пакета контрсанкций

Правительство работает над созданием очередного пакета мер для противодействия санкциям Запада. Работа ведется в полном контакте с Президентом России Владимиром Путиным, также в этом направлении важна поддержка депутатского корпуса. Об этом на встрече с представителями фракции КПРФ заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что сейчас, когда Россия подвергается интенсивному давлению извне, очень важна слаженная работа Кабмина с депутатским корпусом.

«Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с Президентом. Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями Правительства. Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций — рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее», — цитирует Председателя Правительства ТАСС.

Мишустин напомнил, что Правительство организует встречи с законодателями в преддверии отчета. Это позволит «вместе обсудить текущие планы», а также разработать пути их реализации, изучить «наиболее значимые для страны в текущей ситуации» задачи.