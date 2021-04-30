Мишустин: Нужно координировать экспорт продуктов в ЕАЭС для сдерживания их цен

Странам — участникам ЕАЭС нужно активнее координировать экспорт продукции, это нужно для поддержания стабильных цен на потребительском рынке. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что пандемия коронавируса значительно повлияла на мировые рынки, в том числе на рынок продовольствия.

«По линии правительств нужно координировать меры по регулированию экспорта в рамках союза с тем, чтобы сдерживать рост потребительских цен. В первую очередь, речь идет о сельском хозяйстве. Это чувствительный вопрос для граждан нашей страны», — резюмировал Михаил Мишустин.

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в ее состав входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия. Представители государств прибыли в Татарстан для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета. В расширенном заседании принимает участие Президент Татарстан Рустам Минниханов.