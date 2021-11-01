Мишустин: Нерабочие дни призваны уменьшить нагрузку на систему здравоохранения

Нерабочие дни — это в первую очередь возможность позаботиться о себе и близких. Основная задача режима — снизить темп заболеваемости и нагрузку на всю систему здравоохранения. Об этом на заседании координационного совета Кабмина РФ по борьбе с коронавирусом заявил Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы во всех субъектах РФ соблюдались рекомендации санитарных врачей, и граждане ответственно подходили к своему здоровью», — приводит слова Мишустина телеграм-канал Кабмина.

Напомним, с 30 октября (а в некоторых регионах и раньше) в России введен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным 20 октября.