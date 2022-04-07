Мишустин назвал заморозку активов РФ за рубежом «типичным пиратством»

Недружественные страны «вернулись к типичному пиратству и ограбили страну», заморозили международные активы, но финансовая система России смогла устоять. Своим видением ситуации поделился Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Государственной Думе, сообщает РИА Новости.

«Первой приняла удар финансовая система. Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике — если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили страну», — сказал глава кабинета.

При этом, по словам Мишустина, благодаря постоянному контакту с Президентом РФ Владимиром Путиным Банк России и Правительство смогли совместными усилиями не допустить коллапса финансовой системы.

«Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля», — добавил Премьер.

Он констатировал, что на работающие в России глобальные компании оказывается, давление, прерываются логистические цепочки, ограничиваются поставки и экспорт товаров из РФ во многие страны, остановлено авиасообщение.

По мнению Председателя Правительства, санкции коснулись даже деятелей культуры и спорта. «Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны», — сказал Мишустин.