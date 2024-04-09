Мишустин назвал условия выведения экономики России в топ-4 в мире

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Форсирование притока инвестиций, трансформация рынка труда, повышение эффективности реального сектора и опережающее развитие инфраструктуры должны позволить вывести экономику России в четверку крупнейших в мире по паритету покупательской способности (ППС) к 2030 году. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «О развитии экономики предложения», передает ТАСС.

«К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям», — выразил уверенность глава Правительства.

По мнению Мишустина, необходимо в первую очередь обеспечить форсированное расширение притока инвестиций, прежде всего в капиталоемкие отрасли, а также в проекты, связанные с обеспечением технологического и промышленного суверенитета.

«Важно провести трансформацию рынка труда, сформировать систему, которая бы позволила более гибко проводить переподготовку кадров в соответствии с потребностями нашей экономики», — подчеркнул Премьер, напомнив, что безработица в стране вновь обновила исторический минимум в 2,8%.

Кроме того, убежден руководитель кабинета, следует повысить эффективность реального сектора, продолжать заниматься повышением производительности труда (в этом контексте он упомянул профильный национальный проект, который, по его данным, охватил в прошлом году почти 6 тыс. компаний, где работают примерно 1,5 млн человек), обеспечить опережающее развитие инфраструктуры и нарастить экспорт несырьевых и неэнергетических товаров.

Обеспечить к 2030 году вхождение России в четверку крупнейших экономик мира по ППС в начале апреля поручил Президент РФ Владимир Путин. Правительство должно будет отчитаться об успехах до 31 марта следующего, 2025 года.