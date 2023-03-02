Мишустин назвал Татарстан в ряду регионов, активно развивающих связи с Таджикистаном

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил Татарстан как один из регионов, активно развивающих экономические отношения с Таджикистаном. ОБ этом он сообщил на конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» в Душанбе.

«Уже 70 субъектов Российской Федерации поддерживают прямые контакты с областями, районами республиканского подчинения ну и, конечно, с столицей Таджикистана. Наиболее активно работают Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Астраханская, Нижегородская, Челябинская, Ярославской области. Заключено свыше 80 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в самых разных сферах. Хорошей практикой стали взаимные визиты, налаживание кооперации между предпринимателями, ну и, конечно, расширение ее географии», – сказал Мишустин и пригласил делегацию республики летом посетить Татарстан, где пройдет саммит KazanForum-2023.

В Душанбе сегодня открылась конференция по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». В ее работе принимают участие представители федеральных органов власти, лидеры российских регионов, руководители крупных компаний России. Делегацию Татарстана на конференции возглавляет Раис республики Рустам Минниханов.