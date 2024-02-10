Мишустин назвал приоритетом расширение сотрудничества России с дружественными странами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил всех причастных с Днем дипломатического работника, отметив, что российская внешнеполитическая служба обеспечивает защиту национальных интересов на международной арене и создает благоприятные внешние условия для развития экономики и обеспечения технологического суверенитета страны.

«В сложной геополитической обстановке российские дипломаты с честью выполняют свой долг, эффективно решают ответственные задачи», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кабмина.

Мишустин назвал приоритетным направлением работы расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. По его словам, новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив открывает председательство нашей страны в органах СНГ и БРИКС в 2024 году.

Мишустин подчеркнул, что важно усилить интеграцию Евразийского экономического союза и исполнить инициативу Президента Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства.

«Необходимо добиваться обеспечения прав российских граждан и соотечественников за рубежом, укреплять позиции русского языка и российской культуры в мире, развивать международные гуманитарные и научные обмены, поддерживать проведение международных культурных, спортивных и молодёжных форумов», — сказал Премьер и выразил уверенность в том, что МИД России, сотрудники дипломатических и консульских представительств будут и впредь работать с полной отдачей и добиваться высоких результатов на благо Родины.