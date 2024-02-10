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Путин отметил непростой труд российских дипломатов во время гибридной войны Запада
Сейчас, когда Запад предпринимает активные попытки изолировать Россию, подорвать ее безопасность, развязав гибридную войну, перед МИД РФ стоят непростые и очень серьезные задачи. Об этом в поздравлении с Днем дипломатического работника заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Российская внешнеполитическая служба по праву гордится своей богатой историей и славными традициями. Во все времена её сотрудники с честью отстаивали интересы Родины на международной арене, невзирая ни на какие трудности и вызовы», — отмечается в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
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