Мишустин назначил трех новых заместителей главы Соцфонда России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил трех новых заместителей руководителя Социального фонда России. Распоряжение опубликованы на портале правовой информации.

В одном из них говорится: «Назначить Петрову Наталию Владимировну заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности».

Двумя другими документами на новую должность переведены Алексей Поликашин и Андрей Чалов.

Напомним, Социальный фонд был образован в результате объединения ПФР и Фонда социального страхования и начал работать с 1 января 2023 года. Его руководителем стал Сергей Чирков.