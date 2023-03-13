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Мишустин назначил трех новых заместителей главы Соцфонда России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил трех новых заместителей руководителя Социального фонда России. Распоряжение опубликованы на портале правовой информации.
В одном из них говорится: «Назначить Петрову Наталию Владимировну заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности».
Двумя другими документами на новую должность переведены Алексей Поликашин и Андрей Чалов.
Напомним, Социальный фонд был образован в результате объединения ПФР и Фонда социального страхования и начал работать с 1 января 2023 года. Его руководителем стал Сергей Чирков.
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