Мишустин: Россия лидирует в Европе по числу пользователей интернета

На сегодняшний день Россия занимает первое место в Европе по числу подключенных к сети граждан и шестое место по доступности домашнего и мобильного интернета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty 2023. Он отметил, что страна также входит в десятку мировых лидеров по количеству современных дата-центров, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Наши усилия признаются международными экспертами. Несмотря на предвзятое отношение Запада, в вышедшем рейтинге Всемирного банка <...> Россия вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем использования информационных технологий в государственном секторе», – обратил внимание глава российского правительства, уточнив, что в исследовании участвовали около двухсот государств.

Он также призвал уделять особое внимание подготовке высококлассных специалистов в сфере IT-технологий, так как это направление является одним из ключевых. По словам Мишустина в России для этого создаются все условия.

«Мы практически удвоили показатели приема в вузы на бюджетные места по специалистам в сфере информационных технологии. Запустили в университетах проект „Цифровые кафедры“ для студентов всех направлений. Действует и программа дополнительного обучения таким профессиям на образовательных онлайн-платформах», — рассказал он.

Мишустин напомнил, что Россия всегда открыта для высококвалифицированных иностранных IT-специалистов и создает все условия для комфортной работы таких граждан на территории страны. К примеру, они могут в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ, как и члены их семьи.

Ранее Кабмин также расширил льготную ипотеку для IT-специалистов на все компании в сфере информационных технологий, имеющих госаккредитацию.