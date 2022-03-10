Мишустин: Мониторинг экономической ситуации в РФ ведется круглосуточно

Развитие экономической ситуации в России отслеживается круглосуточно и без выходных, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании Кабмина с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сформирован специальный штаб, он координирует деятельность всех ведомств, в том числе на региональном уровне. С привлечением представителей бизнеса, объединений экспертного сообщества практически в круглосуточном режиме и без выходных ведется мониторинг ситуации, прорабатываются шаги по защите наиболее уязвимых сфер», – доложил председатель российского правительства.

По словам Мишустина, главной задачей на сегодня является защита внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и сохранение занятости.

Глава Кабмина сообщил о подготовке 20 законопроектов для достижения поставленных целей.

«Важно помочь людям и бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям. Оперативно подготовлено уже два законодательных проекта с первоочередными антисанкционными мерами, всего это порядка 20 законопроектов, и необходимые для их реализации правительственные акты», – подчеркнул он.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.

Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Россия в состоянии справиться со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.