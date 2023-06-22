«Ждем от вас лайнеры»: Мишустин «привез» 42 млрд рублей на запуск в массовую серию Ту-214

Сразу после прибытия в Казань глава Правительства РФ Михаил Мишустин посетил парк Победы

Фото: rais.tatarstan.ru

На Казанском авиазаводе почти полностью обновили установки для выпуска Ту-160

Сразу после прибытия в Казань глава Правительства РФ Михаил Мишустин посетил парк Победы. В День памяти и скорби вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым возложил цветы к Вечному огню.

Далее делегация отправилась на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Здесь выпускаются стратегические ракетоносцы Ту-160, а также пассажирские самолеты Ту-214.

Мишустину показали, как модернизируется завод. Здесь практически полностью обновлили установки, смонтированные в 1980-х годах, в том числе электронно-лучевой сварки и печь вакуумного отжига титановых сплавов. Это уникальное оборудование используется для производства самолетов Ту-160 – самого большого в истории военной авиации сверхзвукового самолета, еще его особенность – это изменяемая геометрия крыла.

По решению Президента России Владимира Путина на предприятии начата программа воспроизводства ракетоносцев. Первый модернизированный Ту-160М поднялся в воздух в январе 2022 года.

Далее делегация отправилась на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ту-214 – это надежная машина, так говорят все летчики»

Также Мишустин посмотрел, как идет подготовка к серийному производству Ту-214 для авиакомпаний. Это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Он может перевозить до 207 пассажиров на расстояние до 9 тыс. км без дозаправки.

Пока самолеты производятся в единичных экземплярах. Планируется нарастить мощности, чтобы выйти на темп выпуска до 10 самолетов в год, а в дальнейшем и 20.

Премьер-министр поднялся на борт Ту-214, осмотрел салон и прошел в кабину пилота, где пообщался с работниками предприятия.

«Ту-214 – это надежная машина, так говорят все летчики. Здесь есть что модернизировать, но надежность и российские разработки, которые с самого начала были, очень важны», – подчеркнул Председатель Правительства.

Мишустин отметил, что у предприятия уже есть гарантированные заказы. Их, как сообщалось ранее, уже законтрактовали «Аэрофлот» и «ЮВТ-Аэро». По мнению Премьер-министра, это говорит о широких перспективах предприятия.

Пока самолеты производятся в единичных экземплярах. Планируется нарастить мощности, чтобы выйти на темп выпуска до 10 самолетов в год, а в дальнейшем и 20 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запуск в массовое производство Ту-214 поддержат через ФНБ

На совещании по вопросам авиастроения Михаил Мишустин сообщил, что для наращивания выпуска самолетов Ту-214 будет выделено 41,8 млрд рублей.

«По согласованию с Президентом России хочу сообщить решение, которое принято накануне. Это выделение 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект», — сказал глава Правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что проект серийного производства Ту-214 очень важен. «Главное преимущество этой модели – полная оснащенность отечественными комплектующими, включая российские двигатели ПС-90А. Конечно, очень важно наращивать строительство таких лайнеров», – заявил он.

Михаил Мишустин сообщил, что для наращивания выпуска самолетов Ту-214 будет выделено 41,8 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начиная с 2025 года предстоит производить десять самолетов в год, «но спрос на такую технику сейчас гораздо выше», добавил он. «Исходя из того, что мы сегодня увидели, я рассчитываю, что Казанский авиационный завод справится с большим объемом», — отметил Премьер-министр РФ.

Он уточнил, что решение о выделении средств позволит «в ускоренном темпе» дооснастить производство.

«Всего необходимо примерно 83 млрд, то есть еще около 42 млрд рублей, могут быть привлечены через облигационные займы госкорпорации “Ростех”, которые можно выпускать до 15 лет с доходом 1,5% годовых. Ждем от вас производства 20 лайнеров ежегодно», — поставил задачу Мишустин.

Вадим Королев рассказал о модернизации предприятия для увеличения объемов выпуска самолетов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российские компании заинтересованы в покупке до 150 самолетов Ту-214

Управляющий директор ПАО «Туполев» (Казанский авиазавод — это филиал компании) Вадим Королев рассказал о модернизации предприятия для увеличения объемов выпуска самолетов.

Локализация доведена до 87%, к концу 2024 года все комплектующие и материалы будут российскими.

При условии достаточного финансирования ПАО «Туполев» гарантирует выход на темп производства до 20 самолетов в год к 2027 году.

В целом, по его словам, российские компании сообщили, что им необходимо до 150 единиц Ту-214 до 2032 года.

«Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих. И наладить выпуск отечественных машин, расширить их линейку» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нашим компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров»

Он сообщил, что в целом власти России уделяют повышенное внимание авиапрому — «стратегически системообразующей отрасли». Глава Правительства напомнил, что Владимир Путин поручил развивать отечественную авиацию, строить и эксплуатировать суда российского производства, что «особенно важно в условиях того давления, которое испытывает промышленность».

Важны также вопросы безопасности и комфорта российских пассажирских перевозок, добавил он.

«Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих. И наладить выпуск отечественных машин, расширить их линейку. Тем более что спрос на них огромный, и нашим компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров», – заявил Мишустин.

Требуются как небольшие модели для внутрирегиональных перелетов, так и дальние, и средние магистральные воздушные суда, отметил он. «Ряд результатов уже есть», — заключил глава Правительства РФ.

Также на заводе прошла двухсторонняя встреча Михаила Мишустина и Рустама Минниханова Фото: rais.tatarstan.ru

«Несмотря на беспрецедентные санкции, промышленность республики продолжает свое развитие»

Также на заводе прошла двухсторонняя встреча Михаила Мишустина и Рустама Минниханова.

«Перед предприятием стоит задача по увеличению объемов производства, до 20 машин в год. Владимир Владимирович поддержал проект. Выделены средства. Уверен, вы сможете нарастить объемы», – сказал Премьер-министр на встрече.

Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие судьбоносное для предприятия.

Он рассказал в целом о социально-экономическом развитии Татарстана. «Несмотря на беспрецедентные санкции, промышленность республики продолжает свое развитие», – подчеркнул Раис РТ.

Валовой региональный продукт республики в январе-мае составил, по оценке, 1,4 трлн рублей. Отгружено продукции на 1,7 трлн рублей. Рустам Минниханов отметил, что все показатели достигнуты благодаря сформированному в предыдущие годы запасу прочности и оперативным антикризисным мерам.

Руководитель республики сообщил, что в целом на поддержку промышленных предприятий республики в 2022 году было направлено 70 млрд рублей.

В то же время, санкции продолжают оказывать влияние на экономику. Рустам Минниханов подчеркнул важность достижения технологического суверенитета. «С этой целью мы продолжаем реализацию крупных инвестиционных проектов, развиваем новые производства», – обратил внимание он.

Михаил Мишустин отметил, что в вопросах технологического суверенитета в Татарстане работа организована на высоком уровне.

В ходе визита на предприятие Мишустин также пообщался с сотрудниками завода Фото: rais.tatarstan.ru

«Профессия инженера сейчас крайне важна»

В ходе визита на предприятие Мишустин также пообщался с сотрудниками завода. Всего на предприятии трудится порядка 8,5 тыс. человек. В связи с наращиванием производства реализуется программа по привлечению квалифицированного персонала на производство, а также мероприятия по профориентации студентов и школьников.

Работники завода интересовались программами поддержки, работающих в ОПК, перспективами подготовки кадров и привлечения молодежи в профессию.

Председатель профсоюзного комитета Ильшат Ганиев рассказал, что в настоящий момент актуален вопрос обеспечения жильем работников завода. Он спросил, планируется ли участие правительства в решении жилищного вопроса работников ОПК.

Мишустин сообщил, что для работников оборонно-промышленного комплекса предусмотрено субсидирование до 50% стоимости аренды жилья. В Татарстане в этой программе участвуют 17 предприятий. Он сказал, что даст поручение вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову рассмотреть возможность включения в нее Казанского авиазавода.

В связи с наращиванием производства реализуется программа по привлечению квалифицированного персонала на производство Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава правительства отметил, что для привлечения кадров в ОПК правительством компенсируется таким предприятиям часть затрат на предоставление заработных плат сотрудникам, которые переезжают к ним на работу из других регионов.

В ходе беседы Премьер-министр подчеркнул, что считает профессию инженера сегодня одной из важнейшей в стране. «Все хороши профессии, но бывают времена, когда что-то становится крайне важным. И сегодня наши инженеры, технологи как раз выполняют задачи, которые от них ждет страна», – заявил Мишустин.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru