На Казанском авиационном заводе Мишустину показали производство Ту-214 и Ту-160

фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Председатель Правительства России Михаил Мишустин сегодня посетил Казанский авиационный завод им.С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев». Вместе с ним на производстве побывал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В ходе осмотра гостям рассказали о процессе переоснащения предприятия. В частности, было отмечено, что Казанский авиационный завод одним из первых начал закупать отечественное оборудование. Сегодня в цеху действует 39 станков российского производства, рассказали в пресс-службе руководителя РТ.

В механосварочном цехе гостям показали установку электронно-лучевой сварки титановых деталей самолета Ту-160. «Установка таких габаритов, позволяющая сваривать толстостенные детали, как здесь, есть только в России. Аналогичные установки есть в Германии, США, но у них меньшие габариты и меньшая толщина свариваемых деталей», – сообщил журналистам заместитель директора филиала ПАО «Туполев» КАЗ им.С.П.Горбунова по конструированию и технологиям Борис Найшулер.

Работа на установке автоматизирована. Есть операторский пульт, где специалисты наблюдают через мониторы за процессом сварки, могут внести корректировки, чтобы исключить брак.

«Установка была спроектирована и запущена еще в советское время – в конце 1970-х годов. Когда государством было принято решение о возобновлении производства Ту-160, эти установки были модернизированы двумя предприятиями из Ржева и Ижевска», – отметил Найшулер.

По его словам, все необходимые детали, которые идут на самолет Ту-160, отрабатываются здесь, «ни единого случая брака не было допущено». «Та идеология, которая была заложена нашими отечественными предприятиями, оказалась правильной и принесла прекрасные результаты», – подчеркнул замдиректора.

В цеху механической обработки крупногабаритных деталей, где установлено отечественное оборудование, гостям продемонстрировали, как изготавливаются детали для самолетов Ту-214 и Ту-160. Цех реконструировали и начали оснащать современным оборудованием с 2019 года.

Кроме того, Мишустин побывал цеху сборки крыла Ту-214 и Ту-160, а также на площадке, где производится сборка Ту-160 в рамках программы воспроизводства этого самолета. Здесь детали техники, собранные в других цехах, стыкуются, получается цельный фюзеляж, хвостовое оперение, и самолет приобретает свой облик. Дальше он переходит в цех окончательной сборки, где проходит его отработка: лайнер оснащается кабельной сетью, оборудованием. И в дальнейшем поступает на летно-испытательную станцию.

В цеху по сборке фюзеляжа самолета Ту-214 главе Правительства РФ рассказали, что завод выйдет на производство десяти Ту-214 в год с помощью изготовления пяти дублеров стапелей.

За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тыс. единиц, в частности самолеты АНТ-3, Пе-2, Ту-16, Ту-104Б, Ил-62М, Ту-22МЗ, Ту-160.

В настоящее время Казанский авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению Президента России Владимира Путина. Самолет сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.