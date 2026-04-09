Мишустин анонсировал выделение 4,5 трлн рублей на спутники, РОС и многоразовые ракеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин

В рамках национального проекта «Космос» на расширение отечественной спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции (РОС), разработку эффективных многоразовых ракет и другие связанные с космонавтикой направления выделят примерно 4,5 трлн рублей. Об этом рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства страны, сообщает пресс-служба кабинета.

«По поручению Президента [России Владимира Путина] сформировали и с текущего года запустили профильный национальный проект с общим объёмом финансирования около 4,5 трлн рублей. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие приоритетные направления», – проинформировал Председатель Правительства.

При этом Премьер заверил, что особое внимание предполагается уделять «кадрам, высококвалифицированным специалистам в области космонавтики». «Там очень много смежных отраслей», – уточнил он.

«Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и обеспечения безопасности государства», – подчеркнул Мишустин.

Заметив, что в России по праву гордятся тем, что отечественные ученые и инженеры открыли дорогу человечеству в околоземное пространство, Премьер-министр РФ напомнил, что эти специалисты также определили развитие ключевых отраслей − от машиностроения и радиоэлектроники до отрасли связи и многих других.