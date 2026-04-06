Глава Роскосмоса: Первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году

Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) предполагается развернуть в 2028 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль будет развернут в 2028 году», – отметил собеседник федерального агентства.

Баканов также подтвердил, что Международную космическую станцию сведут с орбиты в 2030 году в соответствии с планом. «В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», – заявил он.

Кроме того, глава Роскосмоса заверил, что на РОС, в отличие от МКС, РФ не будет «ни у кого ничего спрашивать» относительно допуска космонавтов из других стран. «Те, с кем мы работаем, те партнеры, которые захотят подготовить своего космонавта, мы их обязательно подготовим и запустим», – сказал Баканов.

Ранее руководитель госкорпорации анонсировал, что запуск первого модуля Российской орбитальной станции с космодрома Байконур на орбиту в 51,6 градуса намечен на 2028 год. Позднее оттуда же должны быть запущены универсальный узловой и шлюзовой модули.

Выбор орбиты с наклонением 51,6 градуса, где сейчас летает МКС, вместо отброшенного варианта с наклонением 96,8 градуса он тогда объяснил тем, что это обеспечит новой орбитальной станции «больше возможностей для реализации совместных международных проектов».