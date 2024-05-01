Миссия России при Евросоюзе назвала дезинформацией заявление Брюсселя о том, что Москва якобы принимает меры против европейских компаний, работающих в России. Об этом сказано в телеграм-канале постпредства.

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права», — отмечается в сообщении.

Приводятся слова официального представителя Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано о том, что «Россия продолжает принимать меры против компаний ЕС, работающих в стране», и что эти меры, направленные «против законной экономической деятельности, являются еще одним доказательством того, что Россия игнорирует международное право и правила».

Как отметили в российском потспредстве, «есовцы живут в созданном ими же мире», в котором можно делать вид, что не сами страны ЕС развязывали против России торгово-экономическую войну и будто не вследствие их санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами.

«Похоже, есть необходимость напомнить Брюсселю о том, что односторонние рестриктивные меры Евросоюза в отношении третьих государств и их граждан незаконны по определению, так как приняты в обход Совета Безопасности ООН», — заявили в Миссии России при союзе.

В представительстве напомнили, что ограничения, введенные Евросоюзом, наносят ущерб системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с принципами ВТО, при том, что Брюссель не так давно утверждал о незаконности экстерриториальных санкций.

«Сегодня же сам активно их использует», — подчеркнул в миссию.

В конце апреля Президент Владимир Путин подписал указ, по которому российские «дочки» производителей бытовой техники Ariston Holding N.V. и BSH Hausgerate GmbH переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы»